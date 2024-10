Alluvione, lavori urgenti per 650mila euro

I cittadini della Valmusone chiedono ristori per i grossi danni subiti dall’alluvione, la conta continua e intanto i Comuni hanno stilato la lista dei lavori da far partire subito, soprattutto per ripristinare le strade più disastrate. Se ne è discusso anche venerdì sera al consiglio di quartiere di Abbadia e Osimo Stazione cui ha preso parte sindaco e giunta e un nutrito gruppo di residenti, assieme al "Comitato 16 settembre" che sta contando un aumento importante delle adesioni, già sopra 300.

L’importo complessivo degli interventi di somma urgenza da finanziare ammonta a 650mila euro, secondo la stima del Comune di Osimo. Diverse sono le ditte incaricate per la rimozione e movimentazione delle terre nelle vie Edison e dell’Industria ad esempio, in parte di via Sbrozzola ancora chiusa e via Molinaccio, per la pulizia e il ripristino dei fossi di raccolta delle acque meteoriche in via Fosso Lama, per l’abbattimento di essenze arboree, spurgo e pulizia delle condotte fognarie, contenimento e verifica geologica della frana in via Montecesa e per il servizio di ritiro dei rifiuti urbani nelle vie colpite dall’esondazione dell’Aspio.

Una cifra che si avvicina alla conta fidardense: saranno necessari 620mila euro per il consolidamento delle scarpate dove si sono verificati gli smottamenti più significativi, su tutti le vie Brandoni, Novembre e Donizetti. Il Comune di Castelfidardo poi ha già speso oltre 40mila euro per gli interventi di somma urgenza ma il conto è destinato a lievitare. E intanto si continua ad aiutare coloro che hanno subito danni alle case. L’assessore oalla Viabilità Michela Staffolani dice: "Anche ieri i nostri volontari erano al lavoro per aiutare i cittadini colpiti dall’alluvione. Un ringraziamento a Protezione Civile, Aeopc Valco Marche e Club CB che, assieme a Croce Rossa e Misericordia, sono state un aiuto fondamentale nella gestione dell’emergenza. Troppo spesso ci si dimentica l’importanza di chi aiuta". La politica si è "unita" per un’altra causa sempre venerdì sera in occasione della cena di beneficenza per l’associazione "Le fate del cuore", che aiuta famiglie e persone in difficoltà, organizzata dal commissario di Forza Italia Monica Santoni. All’evento hanno preso parte quasi tutti i consiglieri di centrosinistra, il presidente del Consiglio regionale Dino Latini e alcuni esponenti delle civiche "antonelliane".

Silvia Santini