"Alluvione, le carenze figlie di scelte politiche"

I ritardi e le carenze nella gestione post emergenza seguita alla drammatica alluvione del 15 settembre 2022 sono state al centro di un incontro tra il capogruppo regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi e il Comitato 15 settembre, che raccoglie oltre 400 alluvionati. "Molti dei temi sollevati in questa occasione – afferma Mangialardi – sono da tempo al centro della mia attività in consiglio regionale, anche se, purtroppo, spesso mi sono scontrato su un vero e proprio muro di gomma eretto dalla maggioranza di centrodestra. Già nella prima metà del 2023, dopo aver presentato alcune interrogazioni e mozioni, avevo capito che questa struttura avrebbe faticato molto a entrare in funzione, anche a causa del protagonismo dell’allora capogruppo di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli, la cui sola priorità era intestarsi la paternità dell’Ufficio, salvo poi abbandonarlo a sé stesso, non curandosi di dotarlo delle risorse economiche e umane necessarie, e venire meno agli impegni presi con gli alluvionati e il territorio". Durante l’incontro si è parlato anche di ristori: "So per esperienza che si tratta di una questione molto complessa e delicata, con cui io stesso mi sono dovuto confrontare dopo l’alluvione del 2014. Nessuno ha la bacchetta magica, ma è difficile capire perché la maggioranza abbia bocciato la mia proposta di variazione di bilancio che feci subito alla fine di settembre 2022, in occasione del dibattito sull’assestamento, che prevedeva indennizzi immediati attraverso stanziamenti regionali. Ovviamente tutti possiamo sbagliare, ma l’opacità e l’incertezza, unite alla volontà di piantare solo bandierine di partito che ha caratterizzato da subito il centrodestra di fronte all’evento più tragico che si sia mai verificato in questi territori dal dopoguerra a oggi, non ha sicuramente favorito la ripresa economica e non ha restituito serenità ai cittadini".