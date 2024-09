Alluvione, le comunità si ritrovano. Ma scoppia la polemica politica

Partecipare, esserci, non è mai scontato, specie se il tempo passa e l’unica cosa che si vorrebbe fare è dimenticare.

Le comunità dei paesi coinvolti nella tragica alluvione del 15 settembre 2022 non si sono tirate indietro, anzi hanno portato il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime, tornando nei luoghi martoriati dal disastro ambientale.

Grande partecipazione dunque, soprattutto nei paesi più piccoli. In tanti sono accorsi a casa di Simone, il figlio di Brunella Chiù, che ha aperto le porte della sua abitazione per ricordare la mamma e la sorella Noemi.

Il governatore Francesco Acquaroli è sempre stato al suo fianco durante la cerimonia tenuta da Monsignor Manenti, ma l’abbraccio simbolico è arrivato da tutta la comunità.

Diverse centinaia di persone hanno sfilato per le vie di Pianello durante la fiaccolata, le stesse vie che, appena due anni fa, sono state travolte dalla furia dell’acqua. In ogni celebrazione un pensiero speciale è stato dedicato a Mattia Luconi, il bimbo di 8 anni, anch’egli vittima di quella tragica alluvione.

Silvia e Tiziano, i suoi genitori, seppur attanagliati da un dolore inimmaginabile hanno creato un bel progetto, affidandosi alla creatività di una disegnatrice: Veronica Janise Conti ha infatti realizzato un fumetto dedicato a Mattia.

Oltre al blog "Le avventure di Mattia" è stato aperto il profilo Instagram "Mattia a matita", due canali per far conoscere questo progetto e trovare, come merita, una casa editrice.

Non si placa invece lo scontro politico con la Segretaria regionale del Pd Marche Chantal Bomprezzi che attacca la giunta Acquaroli: "Non possiamo restare in silenzio di fronte a una gestione che sembra più orientata alla propaganda elettorale che alla risoluzione dei problemi reali. È inaccettabile che, dopo due anni, le comunità colpite dall’alluvione stiano ancora aspettando risposte concrete e azioni efficaci". Di tutt’altro avviso il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marco Ausili che evidenzia: "I numeri e i fatti non mentono, la collaborazione tra tutti i livelli istituzionali sta favorendo la realizzazione di una storica messa in sicurezza delle valli del Misa e del Nevola, dal momento che mai era stato fatto prima dal punto di vista idraulico e idrogeologico. Il tutto attraverso la progettazione di nuove infrastrutture senza dimenticare i ristori destinati alle famiglie. Dal Pd invece arrivano solamente degli attacchi strumentali".

Nicolò Scocchera