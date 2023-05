Alluvione, le Fondazioni bancarie hanno sostenuto 667 famiglie

"Sono 667 i nuclei familiari a cui sono stati erogati i fondi per il ristoro delle zone alluvionate il 15 settembre scorso". A renderlo noto la Fondazione Carifac che ha fortemente voluto e sostenuto il progetto F.O.R.Z.A.

"L’individuazione – spiegano - è avvenuta dopo una precisa mappatura delle famiglie danneggiate direttamente all’interno della propria abitazione collocata al piano terra in cui fossero domiciliate eo residenti nella notte tra il 1516 settembre. Velocità nell’erogazione dei contributi, attenzione ai bisogni reali e trasparenza nella rendicontazione sono state le caratteristiche distintive di questo progetto".

Ecco i dati: "L’81,2% dell’intero intervento pari 1.219.000 euro è stato erogato entro l’8 dicembre 2022, in meno di un mese dall’avvio del progetto. La parte restante pari al 18,8% è stata bonificata nei primi mesi del 2023, a causa di successive verifiche e approfondimenti sulle situazioni dichiarate dai nuclei familiari". Il progetto "Fondazioni per il Ristoro delle Zone Alluvionate" è stato voluto da Acri, l’associazione delle Casse di Risparmio e delle Fondazioni di origine bancaria, che a fine settembre 2022 ha deciso di devolvere 1,5 milioni di euro in favore delle famiglie colpite dall’alluvione.

Il comitato operativo costituito dalle 4 Fondazioni Carifac, Carifano, CariJesi e Pesaro – ha operato nei territori colpiti (Fabriano, Fano, Jesi e Pesaro), coordinato dalla Carifac. I beneficiari sono distribuiti nei Comuni di: Barbara, Cagli, Cantiano, Cerreto d’Esi, Corinaldo, Fabriano, Frontone, Ostra, Ostra Vetere, Pergola, Sassoferrato, Senigallia, Serra De Conti, Serra Sant’Abbondio e Trecastelli.