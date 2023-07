"Alluvione, l’obiettivo è restituire serenità"

"Dobbiamo restituire serenità a queste comunità". Ieri il Governatore Francesco Aquaroli ha fatto un sopralluogo a Senigallia per monitorare i lavori in essere e fare il punto sui cantieri già allestiti dove a breve partiranno i lavori. Con lui anche l’assessore con delega alla Protezione Civile Stefano Aguzzi e il vice commissario Stefano Babini.

"L’impressione che ho avuto è che dobbiamo restituire serenità a queste comunità – ha spiegato - la determinazione sta tutta nel comprendere quello che è avvenuto in tanti anni e che oggi deve trovare una soluzione definitiva, poi nessuno potrà dire che non ci saranno più esondazioni ma faremo tutto quello che può essere fatto per il Misa e il Nevola con progettazioni cantieri iniziative".

Nei giorni scorsi è stata emessa l’ordinanza che consente di accelerare gli interventi: "Con l’ordinanza 1011 del 23 giugno 2023 si può ora intervenire, direttamente, a livello strutturale sulle situazioni più gravi dei rischi residui causati dall’alluvione – prosegue - ci consente di agire velocemente. Sarà quindi possibile gestire le opere strutturali per la messa in sicurezza del territorio colpito in maniera diretta e con piani approvati direttamente dalla Regione. Inoltre sarà possibile provvedere alle procedure di risarcimento dei danni subiti alle abitazioni e alle imprese".

Lunedì è partito anche l’escavo nel tratto di fiume compreso tra i due ponti: " l prelievo di parte delle ghiaie sabbiose depositate lungo l’alveo canalizzato, circa 3.000 mc, favorirà il deflusso delle acque di piena. I materiali, che a seguito delle dovute analisi sono risultati privi di elementi inquinanti, saranno temporaneamente depositati presso un piazzale adibito a parcheggio del casello autostradale – prosegue Acquaroli - dobbiamo lavorare ad un approccio diverso per la gestione dei fiumi e dei corsi d’acqua che devono avere una manutenzione ordinaria semplificata, com’era tanti anni fa, quando si poteva mettere mano con facilità alla rimozione di legname e detriti sull’alveo che spesso rappresentano un problema del deflusso".

I rami sotto il ponte Garibaldi saranno invece rimossi in settimana. Si lavora anche per la ricostruzione del ponte Garibaldi: i sottoservizi saranno trasferiti nel ponte ciclopedonale poi si potrà partire con la demolizione: "È sempre difficile in questi casi dare una tempistica esatta – conclude il governatore – contiamo di dare una soluzione definitiva in 10 mesi, quello che è certo è che tutti stiamo lavorando perché la ricostruzione avvenga nel più breve tempo possibile, ma purtroppo spesso le previsioni non coincidono con i cantieri".

Il governatore ha visitato anche i cantieri in avvio e la prossima settimana tornerà sulla spiaggia di velluto per incontrare i comitati con cui poter agire in sinergia, ascoltando esigenze e problematiche: "Senigallia è una città che non ha bisogno di presentazioni dobbiamo metterla in condizione di vivere serenamente in tutte le stagioni dell’anno".

Silvia Santarelli