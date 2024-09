Alluvione, nel mirino le opere per la sicurezza

È in programma oggi pomeriggio un importante sopralluogo, tra corsi d’acqua minori e casse di espansione, per proseguire nella ricognizione post alluvione di giovedì scorso. Parteciperanno anche alcuni amministratori, oltre ai tecnici comunali, in vista di un altro incontro programmato per domani con il Consorzio di Bonifica. Se, come chiarito dal sindaco Stefania Signorini, le vasche di laminazione hanno funzionato, "altrimenti Castelferretti sarebbe stata travolta come l’Emilia Romagna", proseguono gli aggiornamenti sui lavori che, in virtù del finanziamento di quattro milioni, permetteranno di raccordare le stesse vasche ai fossi Cannettacci e San Sebastiano, dei quali è previsto l’ampliamento della sezione idraulica.

Il bando sarà pubblicato in settimana, l’aggiudicazione a novembre. Un passaggio essenziale, questo, per chiudere il cerchio attorno alle opere di messa in sicurezza di un territorio fragile, finito ugualmente sott’acqua visto l’ingente quantitativo sceso dalla collina di Montedomini, che ha inondato il centro abitato, mentre nel caso dell’allagamento di una parte di via del Consorzio, le cause potrebbero essere riconducibili alla rottura dell’arcivescovo del Cannettacci, oltreché alla saturazione del sistema fognario.

Temi dei quali si discuterà anche la prossima settimana, nel corso dell’assemblea annunciata dal sindaco. I danni al patrimonio pubblico sembrano superare i 2 milioni e mezzo di euro. A questi si aggiungono quelli dei privati: entro la giornata odierna andranno presentati documenti, foto e stime al Comune che, a sua volta, li inoltrerà alla Regione. Vanno inviati a emergenze@comune.falconara-marittima.an.it. Sono arrivate più di cinquanta mail. In tutto questo famiglie, attività commerciali e imprese sono alle prese con le operazioni di pulizia degli immobili travolti dalle piena, mentre il Comune resta impegnato sul fronte della manutenzione nelle strade intaccate dall’ondata di maltempo.

Gli interventi principali potrebbero essere ultimati nelle prossime ore, grazie alla completa sinergia tra uffici, maestranze e gruppo di Protezione civile, irrobustito dalla presenza di volontari dalle città limitrofe.

Ieri, ad esempio, è stato necessario chiudere il sottopasso di via Aleramo, quello che conduce allo stadio Fioretti, per liberarlo dall’acqua e dal fango. Il ripristino della viabilità – ieri alle 15 "appesantita" ulteriormente per un tir ribaltato alla rotonda del casello di Ancona Nord, senza conseguenze per il conducente – è prioritario. Le strade restano comunque costellate di materiali ingombranti da buttare, in attesa dell’ordinanza regionale per lo smaltimento. Ancora chiusi parchi e giardini. Oggi, però, ripartirà il mercato di Castelferretti. Un primo ritorno alla normalità.

Giacomo Giampieri