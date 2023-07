Alluvione, oggi la decisione sulla proroga della richiesta danni

E’ attesa per oggi l’ufficializzazione delle proroga della scadenza per la richiesta degli indennizzi per famiglie e imprese colpite dall’alluvione del settembre scorso. Uno slittamento del termine ultimo per la presentazione delle richieste di liquidazione dei contributi particolarmente attesa dalle imprese, il cui termine è fissato tra due giorni, il 21 luglio. Per le famiglie invece la scadenza è a fine mese: il 31 luglio. Sulla proroga non ci sono dubbi, come confermato anche l’altro giorno dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci nella sua visita a Senigallia ma occorre definire la nuova tempistica. A richiedere la liquidazione degli indennizzi, previa presentazione di tutte le certificazioni che attestino le spese sostenute per il ripristino dei danni da alluvione, possono essere le famiglie (fino ad un massimo di 5 mila euro) che hanno presentato la ricognizione dei danni tramite modelli B1, e le imprese (fino ad un massimo di 20 mila euro) che hanno invece compilato il modulo C1 per la stima dei danni subiti. Del resto le domande dei privati finora pervenute al Comune (quelle delle imprese vengono gestite dall’Unione dei Comuni Terre di Marca Senone) sono poche, circa 380 su 1600 modelli B1 presentati ad ottobre.

g. m.