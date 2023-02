Alluvione, ora si cerca Brunella nei laghetti

Completati gli interventi per svuotare uno dei laghetti di via Santissima Trinità. Da domani si continuerà a setacciare palmo a palmo l’area "paludosa" in località Passo Ripe, nel comune di Trecastelli. È l’ennesimo tentativo disperato di trovare il corpo di Brunella Chiù, la 56enne travolta dalla furia del fiume Nevola mentre cercava di mettersi al riparo dall’ondata di acqua e fango del 15 settembre 2022 sotto casa sua, in contrada Coste a Barbara. Sono trascorsi cinque mesi dall’alluvione che ha colpito le province di Ancona e Pesaro-Urbino e ha provocato 12 vittime, una dispersa e danni per miliardi alle case, ai mezzi di trasporto, alle infrastrutture, alle coltivazioni.

Il 15 febbraio sono riprese le operazioni nei laghetti artificiali, che si sono creati in conseguenza del devastante "tsunami" - come l’avevano definito cittadini e amministratori -. Non a caso, alcune delle persone morte sono state trovate a molti chilometri di distanza dal punto di impatto. Come ad esempio la figlia di Brunella, Noemi Bartolucci (17 anni) che era stata individuata in un campo a Corinaldo. Stessa tragica sorte, purtroppo, era toccata al piccolo Mattia Luconi (8 anni), il cui corpicino era riverso nei pressi di un asilo proprio nei pressi di Passo Ripe. Ed è lì, dunque, che si prova a cercare anche Brunella, in quelle pozze melmose.

Sotto lo stretto coordinamento della Prefettura, la Protezione civile regionale sta intervenendo assieme ai volontari delle locali sezioni di Barbara, Ostra Vetere e Trecastelli. Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri e personale dell’Arpa Marche e dell’ex Genio Civile. Il primo laghetto è stato svuotato, con l’ausilio di grosse pompe che hanno risucchiato un grande quantitativo d’acqua. A quel punto si è provveduto a verificare, con ruspe, macchinari e anche a mano, se il corpo della donna potesse essere nascosto sotto il fango, ma il primo tentativo sarebbe andato a vuoto. Ce ne sono altri, tuttavia, di laghetti da controllare e bonificare e così, da domani, si procederà esattamente con la stessa tecnica. Sotto gli occhi attenti del sindaco di Barbara, Riccardo Pasqualini, e del figlio di Brunella Chiù, Simone Bartolucci, unico sopravvissuto miracolosamente all’alluvione. Il 23enne, infatti, era riuscito ad aggrapparsi ad una pianta ed era stato – suo malgrado – spettatore inerme di fronte al fiume che trascinava via la sorella Noemi e mamma Brunella.

Qualche giorno fa, contattato dal Carlino, Simone aveva espresso un grande desiderio: "Non so più cosa pensare. La mia ultima speranza, che è quella più grande, è che il corpo sia lì". Lì, nei laghetti tra Trecastelli e Passo Ripe. "Lo spero più di qualunque altra cosa". Per avere, almeno, un posto dove poterla piangere e farla riposare in pace accanto a Noemi.

Giacomo Giampieri