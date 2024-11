Alluvione, partiti i lavori sul torrente Aspio

"Sono cominciati i lavori di manutenzione ordinaria in somma urgenza sul torrente Aspio, i primi dopo l’alluvione che hanno colpito il territorio a settembre". "L’intervento - fa sapere la Regione - è coordinato dal Genio Civile Marche Nord e dalla Protezione civile regionale, e proseguirà nelle prossime settimane. La parte del territorio interessata dagli interventi è al momento quella a valle del ponte della Ss16". "Si avviano i primi lavori di ripristino sulle zone più colpite dal maltempo dello scorso settembre - commenta il presidente e commissario Francesco Acquaroli - propedeutici agli interventi strutturali che verranno avviati nei prossimi mesi. Siamo al lavoro per trasmettere alla Protezione Civile nazionale l’elenco dei Comuni che hanno presentato le schede dei danni subiti per programmare i primi interventi urgenti".

"Si tratta di interventi in somma urgenza di trinciatura - spiega l’ingegnere Stefano Babini -: si intende svolgere le attività preparatorie all’aggiornamento della progettazione, per verificare le condizioni dell’alveo del torrente Aspio, e si valuterà anche se estendere il tratto interessato dalle opere anche a monte dell’attraversamento".