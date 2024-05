Alluvione, piano da 130 milioni per la sicurezza

Vasche di laminazione, casse di espansione, nuovi ponti, manutenzione. Nelle Marche, e in particolare a Senigallia e nella Valmisa, sono al via 34 opere e due servizi per 130 milioni di spesa per mitigare il rischio alluvioni dopo quella del 2022. La progettazione di alcune di queste opere è già partita. Dal totale della somma, 113 milioni sono finanziati con Fondi alluvione e 17 milioni con Fondi del ministero dell’Ambiente. A illustrare il piano il commissario e presidente della Regione Francesco Acquaroli sottolineando "l’importanza della fase che si sta aprendo perché a un anno e otto mesi è stato approvato un piano straordinario per le opere strutturali e infrastrutturali", per la mitigazione del rischio e la manutenzione straordinaria e sistemazione idraulica dei fiumi Misa, Nevola e Cesano, e di tutte le aree che sono state colpite dagli eventi del settembre 2022. La rassicurazione principale è che la Regione "continuerà a lavorare in questa direzione perché la sicurezza del territorio è una delle priorità in una regione dove il dissesto idrogeologico rischia di essere un problema per la sicurezza del territorio e dei cittadini che vi abitano".

Per quanto riguarda il Misa si conta di giungere all’aggiornamento del quadro conoscitivo entro l’estate per concentrarsi subito dopo sulla individuazione degli interventi.

Passando agli interventi, quelli che hanno impatto sull’assetto idraulico dei territori colpiti contano tra gli altri: il completamento del secondo stralcio per le vasche di espansione sul fiume Misa in località Bettolelle-Senigallia per 975mila euro, la cassa di espansione sul Misa in località Pancaldo a Ostra Vetere (4 milioni), quella sul Nevola in località Ponte Lucerta nei Comuni di Corinaldo e Trecastelli (3,7 milioni).

E ancora, la sistemazione del ponte del ’2 Giugno’ a Senigallia (550mila euro), la vasca di laminazione area “civico 105” in prossimità dell’abitato di Senigallia area Cannella Case Pergolesi inclusa area “borgo Catena-Senigallia (9,5 milioni), la vasca di laminazione area Marazzana-ampliamento vasca di Bettolelle-Senigallia (12 milioni), la manutenzione straordinaria e sistemazione idraulica del fiume Misa (3,8 milioni), il sistema sperimentale allertamento piene bacino Misa Nevola per diversi comuni (60.000 euro), la demolizione e il rifacimento del ponte Bettolelle sul Misa a Senigallia e innalzamento livellette raccordi stradali (3 milioni).

Nel lungo elenco anche: demolizione e ricostruzione Ponte Misa SP 360 Arceviese nella frazione Pianello di Ostra e ripristino officiosità idraulica del Misa a monte e a valle del nuovo attraversamento Ostra (2,8 milioni), la demolizione e rifacimento del ponte Via delle Selve sul Misa in località Casine del Comune di Ostra e ripristino officiosità idraulica Fiume Misa a monte e a valle del nuovo attraversamento (2,3 milioni). Demolizione e rifacimento Ponte SP 12 Corinaldese sul Fiume Nevola in a Passo Ripe del Comune di Trecastelli e ripristino officiosità idraulica Fiume Nevola a monte e a valle del nuovo attraversamento Passo Ripe 1 - Trecastelli 2,8 milioni. Demolizione e rifacimento Ponte SP 12 Corinaldese sul torrente Nevola in località Passo Ripe del Comune di Trecastelli e ripristino officiosità idraulica torrente Nevola a monte e a valle del nuovo attraversamento Passo Ripe 3 - Trecastelli per 2,8 milioni. Demolizione e rifacimento Ponte Via G Matteotti sul Fiume Nevola in Comune di Trecastelli (2 milioni), demolizione e rifacimento Ponte Sant’Antonio sul Fiume Misa in Comune di Serra De Conti (2,5 milioni). Demolizione e rifacimento ponte San Domenico sul fiume Nevola in Comune di Corinaldo (2,3 milioni). Sistemazione idraulica del fiume Nevola (2,9 milioni), sistemazione idraulica del Cesano-Pergola (6 milioni), cassa di espansione area Zipa sul Nevola-Ostra (8,2 milioni), sostituzione sottopasso stradale realizzato con scatolare con nuovo viadotto permeabile nell’area industriale Ostra (6 milioni).

Previsto anche lo studio per intervento di protezione del quartiere Borgo Mulino a Senigallia per 150mila euro e infine barriere paramassi a protezione della viabilità in prossimità delle Grotte di Frasassi Genga per 1,5 milioni.

"Mentre sono stati messi in sicurezza corsi d’acqua con lavori mai realizzati prima – commenta Acquaroli – le opere che saranno messe in campo non riguardano la semplice messa in sicurezza, ma dovranno essere in grado di contenere eventuali problematiche similari anche in futuro. È intenzione della Regione realizzare lavori che diano una risposta certa a quei territori che di certezze purtroppo in questi decenni non ne hanno mai avute".