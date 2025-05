Alluvione, più poteri al governatore: altri fondi

Il governatore Francesco Acquaroli Commissario per l’alluvione fino al 31 maggio 2026. E, intanto, il 7 maggio il Tar si pronuncerà sul ricorso per fermare i lavori di realizzazione del nuovo ponte Garibaldi. Tutto bloccato ancora per una settimana, ma intanto si procede con tutti gli atti burocratici da parte della struttura commissariale che, in caso di rigetto da parte del Tar sarà pronta ad aprire il cantiere.

Il Governo ha prorogato l’incarico di Commissario ad Acquaroli: "È prevista una riorganizzazione della struttura di supporto del commissario straordinario e una ridefinizione delle funzioni: vengono coinvolti come sub commissari i presidenti delle Regioni che definiranno le modalità in cui ogni struttura regionale fornirà supporto al commissario" spiega il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci. Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge con "ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile".

Una priorità per la messa in sicurezza del territorio che ha subito due alluvioni in otto anni: "Il Governo Meloni stanziando 1 miliardo di euro per i territori del centro Italia colpiti delle recenti alluvioni conferma la costante e concreta attenzione nei confronti delle Marche già dimostrata con lo stanziamento dei 400 milioni a seguito dell’alluvione 2022. Il programma straordinario annunciato dal ministro Nello Musumeci rafforza l’azione che abbiamo messo in campo in questi anni, a partire dagli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e la pulizia dei fiumi – spiega il governatore Francesco Acquaroli -. Questa è stata per la nostra amministrazione una priorità per la quale abbiamo investito anche risorse regionali e fondi europei, convinti che la manutenzione dei nostri territori debba diventare un’azione strutturale e pragmatica, lontana dall’approccio ideologico che ha condizionato per decenni le politiche per l’ambiente. È la stessa linea confermata oggi dal Governo nazionale, un netto cambio di passo per dare risposte certe e in tempi ragionevoli non solo nell’emergenza, ma anche e soprattutto nella prevenzione, indispensabile a restituire a imprese e famiglie sicurezza e fiducia".