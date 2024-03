Alluvione, Ponte del Vallone: lavori al via

Ponte del Vallone, i lavori al via il 15 di aprile. Tutto dipenderà dalle condizioni meteo: il tubo che ‘blocca’ la sistemazione del ponte Vallone è una delle due condutture di metano più grandi presenti in città, se l’erogazione proveniente da questa conduttura fosse sospesa per consentire i lavori, quella rimanente non sarebbe sufficiente per rispondere alla richiesta. "Il Consorzio di Bonifica, soggetto individuato per la riqualificazione del ponte del Vallone, ha predisposto il progetto e messo a bando i lavori: la data di inizio lavori individuata è quella del 15 aprile, poi, una volta sistemati i sottoservizi, si potrà procedere con gli altri lavori necessari per riaprire il ponte. Tra i lavori che dovranno essere eseguiti, ci sono anche le prove di carico e il ripristino di una spalla, ma se la data d’inizio corrisponderà al 15 aprile, il ponte sarà riaperto entro l’estate. Un collegamento importante per le frazioni di Cannella e Vallone, scollegate dal 15 settembre 2023. Deliberato dalla giunta comunale anche lo studio di fattibilità per l’apertura del fosso Sant’Angelo, i tecnici valuteranno quale sarà la soluzione migliore.

"Nel 2000, l’amministrazione comunale aveva realizzato i lavori per costruire un nuovo scarico a mare, sostituendo il manufatto scoperto con sei tubazioni in polietilene del diametro di 120 centimetri e una tubazione per la portata di magra, del diametro di 60 centimetri – ha scritto il Comune in una delibera di maggio 2023 –. Le tubazioni, poste sotto la sabbia, confluiscono sulla cameretta di raccolta in calcestruzzo su cui sono installate altrettante portelle per far defluire l’acqua del fosso. La presenza delle grate in fase di piena è quindi necessaria dal momento che se l’imboccatura ne fosse sprovvista, entrerebbero i materiali che si fermerebbero nella parte terminale delle tubature più strette, da dove sarebbe poi impossibile la loro rimozione e determinerebbe una totale ostruzione dello scolo". Un progetto che, dopo gli ultimi allagamenti, l’amministrazione comunale ha deciso di rivedere per evitare ulteriori disagi ai residenti. Inoltre, in attesa dell’avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo ponte Garibaldi, procederanno anche i lavori che riguardano la pulizia dell’alveo del fiume Misa: il tratto in prossimità del centro storico è già stato interessato da un escavo per aumentarne la profondità.