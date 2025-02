"Alluvione, presentate centinaia di domande per i risarcimenti: non abbiamo nessun riscontro"

Sarebbero centinaia le richieste di risarcimento post alluvione di settembre pervenute alla Regione Marche alla chiusura del termine delle presentazioni a fine gennaio. In tanti si sarebbero concentrati proprio l’ultimo giorno dopo essersi confrontati nella compilazione, per paura di sbagliare e di rimanere inesorabilmente esclusi.

Andrea Pesaresi del Comitato Alluvione Marche, che raccoglie decine di iscritti dall’osimano alla Riviera del Conero passando per Camerano, sottolinea: "E’ già trascorso un mese dal termine per la presentazione delle domande di risarcimento danni dell’alluvione. A oggi non conosciamo ancora l’ammontare del danno e neanche il numero dei Comuni ammessi al risarcimento. E’ ovvio che se ancora non si conoscono questi dati non possiamo attivarci per la richiesta di nuovi ristori per le auto, le seconde case e il ristoro di tutti quei beni rimasti esclusi dalla prima fase emergenziale. Sollecitiamo pertanto la Regione e il Governo affinché vengano resi noti il prima possibile tutti questi indispensabili dati e soprattutto che si proceda alla liquidazione dei cinque milioni di euro alle famiglie e dei venti alle imprese".

Sono tante le famiglie che chiedono aiuti, quelle più toccate soprattutto dall’alluvione scorsa che temono per le prossime forti piogge e che rischiano di doversi trasferire per sempre, nonostante, ancora, siano ospiti di parenti o in strutture in affitto temporaneo, o chiudere i battenti della propria attività.