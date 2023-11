Alluvione, pronti 200 milioni per ristori e lavori

Alluvione, a disposizione della Regione da distribuire altri 200 milioni. "Il Governo ha erogato nella contabilità speciale per l’alluvione del settembre 2022, ulteriori 200 milioni di euro, già stanziati per l’anno in corso nella passata legge di bilancio. Fondi che fanno parte dei 400 milioni stabiliti per la ricostruzione dei territori alluvionati delle Valli del Misa e del Nevola, che saranno destinati ai ristori per famiglie e imprese (scadenza delle domande 31 dicembre), per gli interventi di ripristino e manutenzione e soprattutto per le opere strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico. Ringrazio nuovamente il Presidente Giorgia Meloni e il Governo per la continua attenzione che rivolgono per il nostro territorio e la nostra regione".

Ad annunciarlo è stato ieri il governatore delle Marche Francesco Acquaroli con un post su Facebook. Una notizia che è stata colta con positività dagli Amministratori, ma anche dai tanti alluvionati in attesa dei ristori.

"Con grande soddisfazione prendo atto che il Governo ha mantenuto gli impegni assunt. Non ne avevo dubbi. Estremamente importante anche il fatto che le somme sono state messe a disposizione nei tempi debiti e necessari per rispondere alle richieste dei cittadini alluvionati" le parole del sindaco Massimo Olivetti. Danni a famiglie e imprese dove su 5658 imprese presenti sul territorio, 444 sono quelle danneggiate dall’alluvione e i danni ammontano a 67 milioni di euro. Di queste, il 46% delle imprese ha ricevuto il contributo richiesto, il 15% lo ha ricevuto in parte, il 19% non l’ha ricevuto, mentre il 20% non lo ha richiesto. L’85% presenterà l’ulteriore richiesta di contributo, ma il 45% ha difficoltà a reperire il tecnico che rediga l’asseverazione tecnica necessaria per poter presentare la domanda in scadenza il prossimo 31 dicembre.

La messa in sicurezza del territorio è, oltre ai risarcimenti, la priorità per la Regione: "Fondamentale è mettere in campo strategie per mitigare il rischio idrogeologico nel più breve tempo possibile e dare così tranquillità a chi vive e lavora in queste zone. Un cambio di passo rispetto al passato c’è stato con lo stanziamento subito dopo l’alluvione, dei 400 milioni di euro da parte del Governo" ha spiegato Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche. Intanto in città è stato terminato l’escavo in una parte del fiume, mentre a breve dovrebbe i lavori dovrebbero ripartire nella parte del canale.