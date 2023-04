Dopo l’alluvione riaperto il ponte dell’elisoccorso a Serra de’ Conti. Seguendo una serrata tabella di marcia, continuano le riaperture delle infrastrutture danneggiate dall’alluvione che lo scorso 15 settembre ha messo in ginocchio non solo Senigallia, ma l’intera valle Misa e Nevola oltre a provcare 12 morti. Intanto ieri è stato riaperto il ponte dell’elisoccorso lungo la strada provinciale 11, la stessa che collega Serra de’ Conti con Barbara, dove i danni avevano interessato l’impalcato e le barriere ed era venuta a mancare la parte laterale della carreggiata. Un servizio importante per l’entroterra dove gli ospedali presenti sono ormai praticamente tutti chiusi e i residenti per curarsi sono costretti a salire in auto e a percorrere diversi chilometri.

La possibilità di avere nuovamente un ponte per elisoccorso è sicuramente una sicurezza in più, soprattutto dopo quanto accaduto: la paura è ancora negli occhi di molte persone residenti nell’hinterland che, all’arrivo della piena si sono trovate in strada e hanno avuto bisogno di soccorsi imminenti. Terminato il ponte dell’elisoccorso, proseguono i lavori sulla strada provinciale 48 e sul ponte di Nidastore, ad Arcevia lungo la strada provinciale 14, che riapriranno entro la fine di aprile.