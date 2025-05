Alluvione, ripresa la pulizia dell’Aspio. Governo, stato d’emergenza prorogato

E’ iniziato in queste ore un intervento di somma urgenza per la pulizia dell’Aspio dal ponte della rotatoria del nuovo ospedale Inrca di Camerano al cavalcavia della zona industriale. Le ruspe sono al lavoro per pulire gli argini dai detriti, come reso noto dal presidente del consiglio regionale Dino Latini.

E intanto a Roma, il Consiglio dei ministri ha varato l’estensione degli effetti dello stato di emergenza al territorio di Camerano, Camerata Picena, Castelfidardo, Loreto, Offagna e Osimo.

Tornando al fronte dei lavori, l’attesa è stata lunghissima e lo è ancora per i ristori. Con essa cresce la rabbia di chi ha perso tanto dopo quella pioggia troppo intensa del 18 e 19 settembre scorso, la casa, la macchina, l’attività che fa difficoltà ad andare avanti. Una decina di giorni fa il Comitato alluvione Marche aveva deciso di prendere ancora una volta in mano la situazione per tentare di scrollare quel torpore che attanaglia la burocrazia. Il portavoce Andrea Pesaresi aveva detto: "È il caso che si incominci a pigiare il piede sull’acceleratore, approfittare della bella stagione perché i lavori vengano eseguiti il più velocemente possibile prima di dover cercare fondi per pagare altri danni".

Qualcosa pare si sia sbloccato adesso, è stata data disposizione per la pulizia dell’alveo del torrente Aspio anche dal ponte ferroviario fino alla foce del Musone. "Poi è stata sollecitata la firma del decreto per i ristori e il vice commissario Stefano Babini ha ribadito la sua disponibilità a dialogare costantemente con noi".