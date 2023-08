Alluvione Senigallia: Le Iene lungo il fiume Misa

Le Iene in città per completare un servizio sull’alluvione che lo scorso 15 settembre 2022 ha messo in ginocchio la spiaggia di velluto ed il suo hinterland, causando 13 vittime. La 37enne giornalista toscana, con divisa di ordinanza addosso, non è passata inosservata ieri mattina a tante persone che si sono fermate per capire cosa avesse portato la trasmissione in città. Niente di più scontato che l’alluvione, anche se sembrerebbe che questo servizio, sia il continuo di un altro già registrato qualche mese fa. Alice Martinelli si è concessa ai fans che l’hanno incontrata in un ristorante del lungomare dove non si è sottratta a selfie e autografi. La giornalista non ha fatto segreto della sua presenza a Senigallia e, in una storia Instagram, ha dichiarato di trovarsi sulla spiaggia di velluto per registrare un servizio che andrà in onda la prossima stagione, lasciando però un alone di mistero, svelato dal suo canale broadcast dove Alessia ha postato un video in cui si vede che si trova in prossimità del Misa.