"Alluvione, servono risposte concrete"

"Olivetti la smetta di ‘piangere’ e dia risposte ai cittadini" - queste le parole di Dario Romano, Capogruppo in consiglio comunale Partito Democratico, rispondendo alle dichiarazioni del sindaco Olivetti sull’alluvione -. Il sindaco pensi piuttosto a predisporre il fondo comunale per i sistemi di difesa passivi proposto dal pd, vivi, vola, daf e votato all’unanimità dal consiglio comunale. Infine, sindaco: Senigallia non è alla frutta e non è vero che non ce la facciamo più. Se quello è un suo problema e non riesce più a governare, si faccia da parte quanto prima. Non abbiamo bisogno di lamenti, ma di concretezza e azioni immediate.