Alluvione, sono 90 le famiglie senza casa

Sono ancora 90 le famiglie fuori casa dopo l’alluvione del 15 settembre 2022.

E intanto il generale Francesco Figliuolo, commissario straordinario alla ricostruzione, ha annunciato l’arrivo, nelle Marche di unità di personale tecnico-amministrativo a supporto dei comuni alluvionati per procedere più speditamente con la ricostruzione.

Durante la seduta del Consiglio Comunale di ieri, il primo cittadino, rispondendo ad una interrogazione del consigliere di Fratelli d’Italia Marcello Liverani, ha fatto il punto sullo stato dei Cas, i contributi per l’autonoma sistemazione.

"Il contributo Cas viene anticipato dal bilancio comunale sulla base di una precisa scelta fatta a suo tempo da questa Amministrazione - ha ricordato il sindaco Olivetti - perchè siamo consapevoli che si tratti di un contributo importante per le famiglie che hanno avuto o che hanno ancora la casa inagibile per l’alluvione del 15 settembre 2022. Proprio questa mattina (ieri ndr) abbiamo erogato i contributi cas relativi al 15 novembre. Restano ancora sotto osservazione alcune richieste perchè le circostanze della richiesta del Cas non è ancora chiara e gli uffici stanno valutando se sussistono i requisiti di legge".

A oggi sono ancora 90 le famiglie che stanno beneficiando del Cas.

"Dall’indomani dell’alluvione le famiglie con i cas erano 400 ed oggi siamo rimasti con circa 90 famiglie - conclude il sindaco - la maggior parte delle famiglie alluvionate sono quindi rientrate nelle proprie abitazioni. Le famiglie ancora impossibilitate sono quelle che hanno subiti i danni più ingenti. Per loro il Cas è stato prorogato, tramite lo stato di emergenza, fino a settembre 2024 ma confidiamo che grazie ai modelli B3 (per i danni superiori ai 5 mila euro) possano procedere con i lavori di ripristino".

Intanto ieri mattina nella sua visita a Meldola il generale Figliolo ha annunciato l’invio nei comuni alluvionati di 250 unità di personale specializzato, da destinare in 216 unità all’Emilia Romagna e per il restante da dividere tra Marche e Toscana, a supporto dei comuni per la ricostruzioni. Per capire se e come Senigallia potrà beneficiare di questa opportunità occorrerà aspettare la pubblicazione dell’ordinanza.

Giulia Mancinelli