Alluvione, sono centinaia le richieste d’aiuto

Proseguono gli interventi di somma urgenza post alluvione del 18 e 19 settembre all’Aspio. Le ruspe sono al lavoro in questi giorni sfruttando il meteo che non ha previsto piogge. Al momento sarebbero stati effettuati "soltanto" i lavori di ripulitura degli argini, quelli tanto attesi dovrebbero iniziare entro la fine del mese, compatibilmente, sempre, con la situazione meteorologica. Una promessa che era stata fatta e che dovrebbe essere rispettata secondo le ultime notizie. "Il sopralluogo è stato effettuato, adesso occorre verificare la situazione manufatti presenti", commenta il presidente del Consiglio regionale Dino Latini.

In ballo c’è tanto, il presente di un territorio che è stato martoriato e il suo futuro. Sono tante le famiglie che chiedono aiuti, quelle più toccate soprattutto dall’alluvione scorsa che temono per le prossime forti piogge e che rischiano di doversi trasferire per sempre, nonostante, ancora, siano ospiti di parenti o in strutture in affitto temporaneo, o chiudere i battenti della propria attività, frutto di anni di sacrifici. Sono centinaia le richieste di risarcimento pervenute alla Regione Marche pochi giorni fa, alla chiusura del termine delle presentazioni. In tanti si sarebbero concentrati proprio l’ultimo giorno dopo essersi confrontati nella compilazione, per paura di sbagliare e di rimanere inesorabilmente esclusi.

Andrea Pesaresi del Comitato Alluvione Marche, che raccoglie decine di iscritti dall’osimano alla Riviera del Conero passando per Camerano, afferma: "Il 24 gennaio scorso sono scaduti i termini per la presentazione delle domande per la rendicontazione dei danni e sappiamo che la Regione Marche sta lavorando per stabilire l’entità complessiva dei danni causati da questa alluvione. A giorni questi saranno resi pubblici e solo allora il Comitato alluvione Marche potrà avviare la seconda fase del proprio lavoro cioè richiedere agli enti preposti ulteriori fondi per la messa in sicurezza del territorio e per ristorare tutti quei danni esclusi dalla prima fase di emergenza. Sarà un lavoro lungo e sicuramente non semplice ma non abbasseremo mai la guardia sul territorio e per salvaguardare i diritti di tutti i nostri iscritti e cittadini delle aree colpite dalla recente alluvione. Per questo chiediamo tutto il supporto degli alluvionati che sarà indispensabile oggi più che mai".

Silvia Santini