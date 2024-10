Alluvione, spuntano altre spese per le urgenze

Nel novero dei 15 (e rotti) milioni di euro di danni subiti da Castelferretti e dalla zona industriale nell’alluvione del 19 settembre scorso, spuntano anche 280mila euro (lordi) per i lavori effettuati in somma urgenza dal Comune. Lavori che si sono resi necessari per garantire la sicurezza pubblica, viste le condizioni di fragilità del territorio travolto dall’ondata di acqua e fango. Il verbale e le perizie giustificative, dopo la deliberazione della Giunta (8 ottobre) prossima all’approvazione in Consiglio (convocato mercoledì alle 16.15), sono stati pubblicati sull’albo pretorio e sono utili a tracciare una prima stima di quanto sia stato fatto (e speso), a fronte del maltempo di un mese fa, che ha avuto conseguenze devastanti per il patrimonio pubblico (2,5 milioni, per edifici e impianti sportivi) e privato (oltre 13 milioni, tra famiglie e aziende). Nel corso della seduta, l’assise civica sarà chiamata a votare anche una variazione di bilancio da circa 230mila euro di risorse che, come chiarito giovedì in Commissione dall’assessore Marco Giacanella, sono state reperite grazie alla sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui.

Da quanto emerso, una buona parte di esse copriranno la somma urgenza post evento calamitoso, la restante sarà utilizzata per assicurare stanziamenti in più al Sociale e ad altre iniziative. Si diceva di 280mila euro di spese indifferibili (280.191,27 euro, per la precisione). I due capitoli più ingenti sono quelli relativi alla rimozione dei rifiuti assicurata da Marche Multiservizi Falconara (oltre 95mila euro lordi), che ha rimosso tonnellate di materiali da buttare, e i servizi di disostruzione delle caditoie e disinfestazioni ad opera di Mediterranea Servizi (61mila euro). La voce meno onerosa, quella relativa allo smaltimento delle carcasse di animali effettuata della Sapi (146 euro). In mezzo le operazioni affidate a varie ditte (del posto e non) per fornitura di materiali e attrezzature, lavori di rimozione dei detriti dal fosso San Sebastiano e di ripristino dell’arginatura del fosso Cannettacci, quelli di pulizia e arginatura dei corsi d’acqua, rimozione di alberi e fango dalle strade, spurghi e pulizia delle strade, ripristino dei sistemi di pompaggi e impianti elettrici, per arrivare alla ricognizione video-fotografica.

Intanto, dopo la conferenza di venerdì al Castello promossa dal sindaco Stefania Signorini, in presenza del capo dipartimento di Protezione civile regionale Stefano Stefoni e del vicedirettore del Consorzio di Bonifica Paride Prussiani, per fare il punto sugli ultimi eventi alluvionali e illustrare gli interventi strutturali – fatti e da fare – sui fossi, il Comune ha organizzato un’assemblea all’auditorium Fallaci di Castelferretti: appuntamento martedì alle 18.

Giacomo Giampieri