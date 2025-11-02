Alluvione, "sul fronte ristori liquidazioni troppo a rilento"

A metà luglio sono stati emanati dalla struttura commissariale i decreti di liquidazione per il rimborso dei danni dell’alluvione del 18 e 19 settembre 2024, e per i comuni marchigiani colpiti sono stati stanziati circa sei milioni di euro. Per quanto riguarda la provincia dorica, al Comune di Osimo sono stati riconosciuti 437mila euro per le imprese danneggiate, e per le famiglie 200mila euro; a Castelfidardo 32mila euro da destinare ai privati e 174mila per i ristori alle imprese. Per il Comune di Camerano 203mila euro per i privati e 450mila per le imprese, mentre a Offagna sono in campo 130mila euro. Oggi Andrea Pesaresi, del Comitato Alluvione Marche, torna a incalzare: "Sono trascorsi più di tre mesi da quando la Regione ha trasferito ai Comuni le somme destinate ai ristori per cittadini e imprese colpite dall’alluvione del settembre dell’anno scorso. Eppure in diversi Comuni le procedure di liquidazione vanno avanti con una lentezza inaccettabile. Alcuni cittadini ci segnalano che, in particolare nel Comune di Camerano, i tecnici comunali avrebbero risposto che ’hanno cose più urgenti da fare’, ma cosa può esserci di più urgente del ristoro per famiglie che hanno perso tutto più di un anno fa, e che ancora oggi attendono, con pazienza e dignità, un contributo di appena cinquemila euro per i privati o di 20mila euro per le imprese? Queste somme erano state definite come ’somma urgenza’, ma a quanto pare qualcuno ha dimenticato il significato di questa parola. Non è più tempo di giustificazioni: Fate presto perché è già tardi". Osimo in particolare ha liquidato tutte le pratiche che hanno presentato la documentazione completa. Ne mancano alcune perché il Comune è in attesa di integrazioni o regolarizzazioni da parte dei privati o delle aziende. Sono in corso anche i lavori di pulizia dei fossi in alcune aree più a rischio, considerando che le piogge della stagione più fredda stanno arrivando: "Il Comitato sta entrando nella fase 2. Il nostro obiettivo è ottenere ulteriori ristori per tutte le persone e le attività rimaste escluse dalla prima fase, oltre a continuare le azioni per la messa in sicurezza del territorio, con particolare attenzione ai fiumi Aspio e Musone – aggiunge Pesaresi –e a tutto il territorio a sud di Ancona".

Silvia Santini