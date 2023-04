Alluvione, tante richieste per avere i contributi

Ad appena tre giorni dall’apertura del portale per richiedere la liquidazione dei contributi a fondo perduto per i danni subiti dall’alluvione del 15 settembre, le richieste procedono a ritmo serrato. Per contro l’Ufficio tecnico del Comune sta ricevendo un numero contenuto di richieste di aiuto nella predisposizione della documentazione. E il portale elaborato dal Comune di Senigallia viene ora messo a disposizione di tutti gli altri comuni che ne faranno richiesta. "La piattaforma online che abbiamo realizzato si sta rivelando molto efficace e di facile utilizzo – spiega il sindaco Massimo Olivetti – le domande per il pagamento dei contributi per le famiglie che hanno presentato il modulo B1 e per un massimo di indennizzo di 5mila euro vengono caricate in modo corretto e senza particolari intoppi. I nostri uffici riescono anche a rispondere celermente alle domande poste da chi ha dubbi. Vista l’efficacia della nostra piattaforma abbiamo deciso di metterla a disposizione dei comuni che devono procedere alla liquidazione degli indennizzi per il modelli B1". C’è tempo per presentare la richiesta dei contributi per i modelli B1 fino al 31 luglio ma non è escluso che possa esserci una proroga in caso di difficoltà o di slittamento della fine dello stato di emergenza post alluvione, ora fissato per il 15 settembre prossimo.