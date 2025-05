Alluvione tra anniversario e ricorso al Tar

Il 7 maggio si discute il ricorso al Tar contro il progetto di fattibilità tecnico economica/definitivo del nuovo "Ponte Garibaldi" a Senigallia promosso dalle associazioni ambientaliste che avevano avviato anche una raccolta firme che ha ormai superato quota 10mila. Italia Nostra (Sezione di Senigallia), Gruppo Società Ambiente (Gsa), Associazione Confluenze, Archeoclub d’Italia (Sede di Senigallia) e Amici della foce del fiume Cesano, chiedono un aiuto per provvedere alle spese legali: " Il 6 maggio dovremo pagare ai nostri avvocati un primo acconto di circa 9mila e 600 euro. Altri 10mila euro circa li dovremo pagare successivamente, tra saldo del compenso degli avvocati, spese vive e contributi unificati per ogni ricorso e/o motivo aggiunto – spiegano - Ad oggi abbiamo raccolto tra i cittadini e le associazioni che condividono questa battaglia circa 7mila euro".

Meno di un terzo, l’appello arriva nell’11esimo anniversario dell’alluvione che il 3 maggio 2014 ha messo in ginocchio la zona nord della spiaggia di velluto e il suo hinterland: quelle ore infernali per molti alluvionati sono una ferita aperta. Il progetto del ponte Garibaldi continua a dividere la città: c’è chi preferisce attendere e fare altre valutazioni, come i firmatari della petizione e le associazioni che, dopo averlo annunciato in consiglio, hanno giocato la carta del ricorso al Tar a pochi giorni dall’apertura del cantiere, ma c’è anche chi quel ponte lo vuole. "Facciamo appello ai cittadini che condividono la nostra battaglia di fare una tua donazione per sostenere le spese di questo ricorso al Tar attraverso un bonifico all’Iban di Italia Nostra di Senigallia (IBAN - IT06Q0623021300000030689361). Con la causale: "Donazione per spese legali e campagna contro il progetto di nuovo ponte Garibaldi" concludono.

Intanto il Comitato ‘Tra i due fiumi – cittadini e imprese per il territorio’ ha convocato una conferenza stampa per domani, a quarantotto ore dalla decisione del Tar. Il ricorso aveva fatto discutere e preoccupare gli alluvionati perché non solo il verbale della conferenza dei servizi del 12-02-2024 e il decreto del 27-01-2025 sull’approvazione del progetto di fattibilità del nuovo ponte Gariabaldi, ma tra gli atti contestati e riportati in elenco nel ricorso ci sono anche le ordinanze emanate dal capo di dipartimento di Protezione Civile del 17-09-2022; 20-09-2022; 23-06-2023. Impugnati anche i vari atti del Governo.