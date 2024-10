Alluvione, un mare di danni. Chieste risorse per 51 milioni

Mentre le comunità provano a cicatrizzare le ferite inferte dall’ondata di maltempo di un mese fa, la Regione Marche si appresta a chiedere risorse per circa "51 milioni di euro" al Dipartimento nazionale di Protezione civile per i danni causati dall’alluvione nell’Anconetano, specie all’Aspio (Ancona) e a Castelferretti (Falconara). Sono circa 36 milioni di euro, sui 37 totali richiesti dai Comuni, oltre a circa 15 milioni sempre segnalati dai Comuni ma riguardanti privati (case o capannoni). Lo ha riferito, ieri, l’assessore regionale alla Protezione civile Stefano Aguzzi, rispondendo in aula ad un’interrogazione del Partito Democratico sugli eventi meteorologici avversi del 18 e del 19 settembre scorsi. Il Governo, come noto, ha deliberato lo stato di emergenza per 12 mesi ed ha stanziato 4 milioni di euro relativi alle eventuali esigenze di persone sfollate e per i lavori di somma urgenza: ammontano al momento a "21mila euro" le somme richieste dalle persone rimaste temporaneamente fuori casa, come spiegato da Aguzzi. Le famiglie, tuttavia, sono poi ritornate nelle rispettive abitazioni, ad eccezione di una nel territorio di Numana, altra località pesantemente colpita. Il resto dei 4 milioni, invece, verrà impiegato per gli interventi di ripristino (reti, viabilità e frane) in circa 45 comuni. "I Comuni hanno chiesto in totale 37 milioni per la messa in sicurezza del territorio – ha integrato a margine della seduta del Consiglio regionale l’assessore Aguzzi, dopo che Palazzo Raffaello aveva chiesto alle amministrazioni di inviare un dossier relativo ai danni subiti –, ma le richieste riguardano anche Comuni dove non è piovuto tanto. Il criterio che abbiamo preso come riferimento, ma che ancora dobbiamo adottare, è quello delle zone in cui è piovuto oltre i 100 millimetri". La Regione ha considerato una sorta di "cartina della pioggia" che, ha aggiunto Aguzzi, "combacia quasi perfettamente con i Comuni toccati". Con questo metodo, la valutazione dei danni fatta dalla Regione è di circa 36 milioni di euro, considerando i Comuni dove sono caduti oltre 100 millimetri di pioggia, tra zone costiere e collinari. Dunque rispetto alle richieste pervenute resterebbe fuori circa un milione di euro. La richiesta di risorse alla Protezione civile, ha riferito Aguzzi, sarà di complessivi "51 milioni di euro" tra i 36 considerati dalle richieste dei Comuni per ripristini di danni strutturali e messe in sicurezza, e 15 milioni per i danni subiti da privati in particolare collocati tra Castelferretti, Numana e Aspio. Ammontano a circa 5 milioni le istanze per i privati presentate dal Comune di Ancona.

Giacomo Giampieri