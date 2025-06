Alluvione, una festa per raccogliere fondi

Una due giorni di rock and roll, concerti e street food per sostenere l‘associazione ‘Noi come prima’, i cui locali sono stati pesantemente danneggiati dalla calamità del settembre 2024, e in generale per portare a Castelferretti un’iniziativa in favore della comunità alluvionata. L’idea è nata da Sergio Cialona, un cittadino, poi condivisa con le Istituzioni e altri enti, che grazie alla sponda del Comune di Falconara sono riusciti a mettere in piedi un programma articolato tra sabato e domenica prossimi, che si snoderà tra le piazze della Libertà e Albertelli.

L’evento si chiama ‘Castelferretti Birra ‘n’roll’, una festa della birra con tanta musica dal vivo e stand gastronomici per animare il weekend nel cuore del paese. Ad organizzarlo la Pro Falconamare in collaborazione con il Comune, Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino e Temporary Event Organisation.

Gli stand saranno allestiti già dal pomeriggio. Nella frazione falconarese arriveranno tre truck food e tre espositori di birra e in piazza Albertelli sarà predisposto anche un grande gazebo della Pro loco, con all’interno i prodotti di Gelateria Lu, pizzeria Le Ville 2 e pub Il Covo del Pirata. Poi ampio spazio alla musica. Il centro storico, infatti, ospiterà un grande palco sotto le stelle, dove nelle due serate saliranno ben 12 gruppi rock: sabato a partire dalle 19.30 si esibiranno i Bad Roses, i Latecumers, gli Wild Cats, gli Shibuya Requiem, i Ryken, i Run Chiken Run.

Domenica a partire dalle 18.30 sarà la volta di Spicy Dogs, Zeckyboys, O, Walls of Baylon, Sleazer, Winter Tales. Splendido il gesto delle band, che si esibiranno gratuitamente per favorire la raccolta fondi per l’associazione alluvionata. E così, Cialona ha spiegato sui social che oltre al divertimento, la socialità e la condivisione, estendendo un grande ringraziamento ai partner e a chi ha reso possibile l’evento, il ricavato "sarà devoluto all’associazione ‘Noi come prima’ che si occupa e sostiene le donne operate di tumore al seno la cui sede ha subito ingenti danni nell’alluvione dell’anno scorso".

L’assessore al Commercio Ilenia Orologio dice "siamo molto felici che la Pro Falconamare e la Confartigianato ripropongano la festa della birra. Quest’anno l’appuntamento ha assunto una nuova veste, che coniuga la festa a una raccolta fondi per una importantissima associazione del territorio, che è Noi come prima, colpita duramente dall’alluvione. Questi importanti momenti di aggregazione sociale sono fondamentali per Castelferretti, i suoi abitanti e i suoi commercianti. Un plauso alle band che si esibiranno gratuitamente proprio a favore della raccolta fondi, e vorrei ringraziare il fautore di questa iniziativa, Sergio, che si è speso per crearla".