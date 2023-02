"Alluvione, vogliamo delle soluzioni concrete"

Un minuto di silenzio per onorare la memoria delle vittime. Poi è toccato alla politica provare a dare qualche risposta.

Il comitato "Alluvione del 15 Settembre" ha organizzato a Pianello un incontro pubblico con esponenti politici regionali e nazionali per non spegnere i riflettori sul disastro idrogeologico di pochi mesi fa. Per ora una risposta definitiva ai tanti quesiti non c’è e ancora meno sono le certezze in merito alla possibilità di scongiurare altre catastrofi come quella che ha devastato la vallata del Misa e del Nevola. L’incontrovertibile punto di partenza sono i 400 milioni di euro stanziati dal Governo per i territori alluvionati. Una cifra importante, come ricorda il consigliere regionale di FdI Marco Ausili, uno stanziamento che non spazza via la speranza di ricevere altri fondi in futuro come ribadisce il deputato di FdI Stefano Benvenuti Gostoli.

I cittadini però pretendono risposte come evidenzia il signor Fausto: "Si è parlato di soldi, ma speravo in qualche soluzione concreta. I lavori fatti sono utili e hanno tranquillizzato alcuni residenti del territorio coinvolto, ma il problema non è stato risolto a Senigallia".

Inevitabilmente il dibattito ha toccato il tema dei ristori e del sostegno alle famiglie in difficoltà. "Come pensate di venire incontro a chi ha perso la casa? – chiede la signora Fiammetta -. Molti vivono in affitto e il Cas non dura in eterno, chi paga l’affitto non può spendere risorse per aggiustare la propria abitazione".

I cittadini hanno esposto le proprie difficoltà, avanzando anche qualche proposta. Durante il dibattito infatti, è emersa l’idea di potenziare il sistema di allertamento utilizzando delle sirene, venendo incontro a chi non ha dimestichezza con app e smartphone.

Il capogruppo di FdI Carlo Ciccioli ha invece parlato dell’ufficio speciale per la salvaguardia del Misa evidenziando alcuni fattori piuttosto rilevanti. "La Regione si è attivata per portare a compimento degli interventi di emergenza, mi sono speso in prima persona per l’istituzione di un ufficio tecnico speciale per il bacino del Misa e del Nevola. Purtroppo però non è così semplice - afferma Ciccioli -. Ho riscontrato delle resistenze in merito, inoltre sarebbe opportuno che fosse lo Stato a gestire e pagare questo speciale ufficio. Cancellare ogni dubbio e garantire la continuità dei finanziamenti statali sarebbe un grande passo in avanti".

Nicolò Scocchera