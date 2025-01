Alluvioni e cambi climatici: "Lavori per oltre 4 milioni. Ma ora serve prevenzione"

Partiranno nel mese di febbraio, a Falconara, i lavori di manutenzione propedeutica dei fossi San Sebastiano, Cannetacci e del Canale della Liscia. Interventi cui seguirà l’ampliamento della sezione idraulica, per un investimento complessivo di 3 milioni 900mila euro, finanziato dalla Regione Marche e affidato al Consorzio di Bonifica. E che, nelle previsioni del Consorzio, "dovrebbe, anche grazie alle due casse di espansione presenti, contribuire a salvaguardare la città dalle future alluvioni". A finire sott’acqua, non più di quattro mesi fa, era stata la gran parte dell’Anconetano e, con riferimento a queste latitudini, la frazione di Castelferretti e la zona industriale.

Il caso falconarese è stato citato ieri, in occasione di una conferenza organizzata dal Consorzio di Bonifica delle Marche e servita per fare il punto sui lavori di mitigazione del rischio idrogeologico. Un’azione, quella del Consorzio, che talvolta rischia di passare sotto traccia, ma centrale per lo sviluppo di un territorio che si rivela fragile anche in virtù dei cambiamenti climatici. Il ‘corpo intermedio’ si colloca tra gli enti locali, cui spetta la competenza delle opere strutturali, e le comunità, che chiedono di vivere sicure. In tal senso il Consorzio è primo responsabile nella manutenzione ordinaria del reticolo idrografico minore in ambito extraurbano: oltre 18mila chilometri di corsi d’acqua che attraversano la regione. Gli interventi vengono svolti utilizzando "i fondi del contributo di bonifica", ha spiegato il Consorzio, "versati dagli agricoltori". Solo nel 2024, i lavori ordinari sono stati 421 per un costo di 2 milioni e 400mila euro, a fronte di contributi effettivamente versati di 3 milioni e 450mila euro, parzialmente destinati anche al mantenimento del Consorzio stesso che, in quanto ente pubblico ‘economico’, non riceve finanziamenti per la sua gestione. Chiaro è, quindi, che le risorse a disposizione rappresentino un limite rispetto alle esigenze di sicurezza idraulica. Altrimenti è complesso "effettuare interventi senza risorse – ha spiegato Michele Maiani, presidente del Consorzio –. Eppure le risorse in questo periodo ci sono. Bisogna decidere, progettare ed eseguire i lavori", il mantra. Cui si associa il concetto madre della prevenzione. "Quello che chiediamo – il bis di Francesca Gironi, presidente dell’Assemblea del Consorzio e dell’Anbi Marche –, dato il ruolo e le capacità nello svolgere le attività di concerto con gli altri enti, sono risorse e misure per lavorare in maniera programmatica e non a seguito di un evento catastrofico, ma per prevenirlo".

Si pensi al post alluvione del 2022, la "grande alluvione" che colpì le valli del Misa e del Nevola, provocando 13 vittime e danni per miliardi. In quel caso il Consorzio ha lavorato con la struttura del sub-commissario, l’ingegnere Stefano Babini ed ha già "ricostruito ponti, con un franco idraulico significativo, senza pile in alveo ma a campata unica – ha ricordato Maiani –. Risposta importante rispetto al cambiamento climatico e all’eccezionalità dell’evento, ma tutti devono assumersi la responsabilità".

Nel 2024 la struttura commissariale ha finanziato oltre 4 milioni di interventi in somma urgenza realizzati dal Consorzio. Il doppio di quanto quest’ultimo ha investito con risorse proprie nella manutenzione ordinaria. Alla conferenza anche l’ingegnere Stefano Stefoni, dirigente della Protezione civile regionale e la direttrice del Consorzio di Bonifica Antonella Valenti. Il Consorzio ha ribadito "la volontà di essere soggetto attuatore al servizio della Regione", parole di Maiani, nell’auspicio che anche a livello nazionale si guardi ad una strategia che superi "la logica dell’emergenza" e sposi "il concetto di prevenzione".