"Alluvioni e strage, segnati da queste tragedie"

"Strage di Corinaldo e alluvione lasceranno in me un segno indelebile". Dopo dieci anni di servizio il vice questore Maurizio Agostino Licari lascia la spiaggia di velluto. Lunedì sarà il suo primo giorno da dirigente del Commissariato di Manfredonia.

Dottor Licari lei qui ha ‘vissuto’ la strage di Corinaldo che ha segnato molto la città.

"La strage di Corinaldo è l’evento che, posso affermare con certezza, ha segnato la mia esperienza sul territorio, sia dal punto di vista professionale che umano. Aver vissuto costantemente quei momenti di enorme dolore che hanno coinvolto le famiglie delle giovani vittime ma più in generale un’intera comunità, lascerà un segno indelebile. Ma non posso non ricordare i due eventi alluvionali che hanno interessato il territorio ma anche gli altri comuni. Eventi da cui, se da un canto, ne sono derivati ingenti conseguenze in primo luogo di vite umane ma anche in termini materiali, d’altro canto, hanno messo in luce un fortissimo senso di comunità e generosità che ha consentito un rapido ritorno alla normalità; senza dimenticare la gravità degli eventi e la necessità di intervenire in modo definitivo".

Ma c’è stato anche molto di positivo.

"Il mio orgoglio principale sono le ‘mie’ donne ed i ‘miei’ uomini del Commissariato che con sacrificio, con passione e dedizione costante hanno sempre portato avanti le loro attività, talvolta silenziose, talaltra manifeste, al fine di garantire la sicurezza, prevenire e, quando necessario, reprimere la commissione di reati. Un ringraziamento poi mi sento di rivolgere alle amministrazioni comunali che, nel corso di questi anni, si sono succedute e con le quali è stato possibile instaurare un rapporto di eccellente collaborazione".

Com’è cambiata la spiaggia di velluto da quando è arrivato?

"Devo riconoscere che fin dal mio insediamento ho avuto modo di verificare che l’area di Senigallia e dei comuni limitrofi si caratterizza per un alto senso civico e di rispetto delle regole. Importanti sono stati i momenti di contrasto ai reati predatori o contro la persona, questi ultimi di particolare rilievo e delicatezza che hanno richiesto una risposta professionalmente elevata a tutela delle vittime particolarmente vulnerabili. Ma anche sotto il profilo del contrasto all’uso di sostanze stupefacenti, è stato dato un forte impulso".

Cosa le mancherà di più?

"Non potrò dimenticare la laboriosità delle persone, la gran voglia di far bene e di offrire al turista le tante bellezze: le spiagge e il mare, i tanti eventi che coinvolgono l’intera città".

Silvia Santarelli