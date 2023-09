Almici super, Tiro a Segno: centrato l'obiettivo Tricolore

Camilla Almici continua ad impreziosire la sua già prestigiosa bacheca. La venticinquenne atleta di Ghedi, che nel 2022 si è laureata campionessa del mondo in Thailandia, ha vinto il Campionato Italiano di tiro dinamico (la disciplina che chiama il tiratore a muoversi in un percorso prestabilito per centrare bersagli mobili e multipli posti a diverse distanze).

La competizione tricolore edizione 2023 si è svolta a Bassiano (Latina) ed ha riservato una contesa emozionante e sempre incerta. Una sfida che si è trasformata in un acceso duello tra due azzurre, visto che Lucrezia Di Prospero ha guadagnato un vantaggio iniziale che la Almici, sua compagna nella nazionale che ha vinto il Mondiale a squadre in Thailandia, ha cominciato a ridurre gradatamente per una rincorsa che ha consentito alla tiratrice bresciana di operare il sorpasso.

La capacità di mantenere sempre alta la concentrazione, anche nei momenti più delicati, e la lucidità nel prendere di volta in volta la decisione migliore sull’azione da eseguire sono state alla base di questo nuovo exploit della tiratrice ghedese.

L’evento laziale ha così regalato un’altra, splendida soddisfazione a tutti quelli che hanno creduto in lei sin dal 2019, quando è approdata a questo sport che ben presto l’ha proiettata in vetta al mondo. Una crescita esponenziale che, però, non accontenta la voglia di continuare a primeggiare di Camilla. L’atleta bresciana, infatti, subito dopo avere conquistato il titolo tricolore, ha indirizzato il suo sguardo in avanti ed ora è pronta a dare il massimo in vista di un nuovo, importante appuntamento, visto che dal 21 settembre sarà a Corinto (Grecia) per giocare le sue carte al Campionato Europeo. Un’altra sfida che Camilla, timida nella vita di tutti i giorni, ma implacabile sul campo-gara, sosterrà con un alloro tricolore in più e pensando anche alla prossima sfida iridata che la vedrà protagonista nel 2025 in Sudafrica. Lu.Ma.