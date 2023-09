Alpinista precipita dalla falesia a Genga

Una alpinista si è infortunata sulla falesia La Sbarra a Genga, frazione Ponte Chiaradovo. Per questo i vigili del fuoco sono intervenuti verso le ore 18:30 circa per soccorrerla. Sul posto la squadra dei pompieri e il personale 118 dell’elisoccorso che hanno raggiunto la ragazza e l’hanno stabilizzata calandola a terra con la barella utilizzando tecniche Speleo Alpino Fluviali per il trasporto all’ospedale regionale di

Ancona.