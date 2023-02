Alto impatto, controlli a tappeto in città: identificate 91 persone

Servizio di controllo ad alto impatto ieri, sin dalle prime ore di mattina, in diverse zone della città. A disporlo il questore di Ancona Cesare Capocasa, mediante l’impiego degli operatori di polizia del commissariato e di due equipaggi del reparto prevenzione crimine di Perugia. Sono stati effettuati diversi posti di controllo e identificate complessivamente 91 persone, controllati 47 veicoli e due locali uno nel centro storico e l’altro in un centro commerciale. Tra le persone identificate, 14 sono risultate positive per precedenti di polizia, sia per reati contro il patrimonio che per reati di violenza contro le persone e in materia di stupefacenti. "Le aggregazioni di queste persone, accertate nel corso dell’attività di prevenzione – spiegano dal commissariato - saranno oggetto di approfondimenti investigativi anche finalizzati all’adozione di misure di prevenzione di pubblica sicurezza".