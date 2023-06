Altra bomba d’acqua a Cerreto Costretti a chiudere alcune strade

Ancora una bomba d’acqua si è abbattuta su Cerreto d’Esi: è stato necessario chiudere alcune strade mercoledì sera. Allagamenti si sono registrati anche a Sassoferrato particolarmente colpita il 15 settembre scorso. "A causa delle persistenti e continue piogge e del significativo innalzamento del livello del fiume Esino – hanno spiegato mercoledì sera dalla maggioranza di Cerreto d’Esi- comunichiamo a tutti i cittadini che, in via precauzionale, è stato chiuso il ponte di via Incavata. Pertanto, si invita ad utilizzare il ponte di via sant’Anna per dirigersi verso San Michele e l’ingresso della nuova Pedemontana. Si sono verificate di nuovo delle criticità importanti in via Monterustico". Il sindaco, il vicesindaco Michela Bellomaria, insieme alle forze dell’ordine, ai dipendenti comunali hanno coordinare gli interventi, in stretta comunicazione con la sala operativa unificata permanente della protezione civile regionale. Ieri la situazione è rientrata ma in mattinata si sono registrati allagamenti.