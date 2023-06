Altra bomba d’acqua: fango e allagamenti

Nuova bomba d’acqua, stavolta, ieri pomeriggio, attorno alle 17, tra Cupramontana e Apiro. Allagamenti, smottamenti con il fango arrivato anche nelle case. Tre gli appartamenti allagati nella zona dell’Esinante dove è finita nuovamente sotto l’acqua anche l’azienda vinicola Sparapani. Prima la grandine poi la pioggia, di grande violenza, hanno causato danni e notevoli disagi. Allagato dopo pochi minuti di pioggia intensa anche il campo da baseball e lo stabilimento Famar. Il fango ha invaso la strada per l’abbazia di Sant’Urbano. Allagate le abitazioni in via Barchio dove il fosso Salerna è straripato sulla strada provinciale Apirese e le abitazioni circostanti allagando i piani terra e i seminterrati. Un fiume d’acqua in pochi minuti ha invaso tutto. Arrabbiati i residenti che da tempo chiedevano la pulizia dei fossi. Diverse le frane in questa zona con il fango arrivato fino alle abitazioni. Non sono mancati anche rami e alberi in strada. Numerosi gli intervenuti dei vigili del fuoco del distaccamento di Jesi e i carabinieri della locale stazione.

sa.fe.