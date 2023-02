Altra Idea di Città, 5 Stelle e Verdi dopo il summit "Accordo di massima per un candidato unitario"

Verdi, M5S, Altra Idea di Città e civici, dopo l’incontro di ieri sera, hanno confermato di aver raggiunto un accordo politico programmatico di massima. Si aggiorneranno al 22 febbraio per la possibile definizione di un candidato sindaco unitario. Intanto, dopo il risultato delle elezioni regionali in Lazio e Lombardia, Giuseppe Conte riorganizza il Movimento 5 Stelle con nuovi coordinatori che saranno presenti sul territorio: nelle Marche resta Giorgio Fede. Per Ancona nominato Sergio Romagnoli.