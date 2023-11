Altra panchina sfasciata:: "Servono più controlli"

di Silvia Santini

I vandali non lasciano in pace la pista ciclabile di Campocavallo di Osimo. Un’altra panchina di legno è stata divelta e rotta. Si tratterebbe dell’ennesimo danno all’arredo urbano a opera, probabilmente, di adolescenti che, spesso ubriachi, si ritrovano in zona fino a sera e creano scompiglio. Vandali che hanno devastato anche l’area sosta non troppo tempo fa, sotto la quercia, distruggendo sia una panchina che la recinzione. Tempo fa avevano preso di mira invece il bagno chimico. L’ultima trovata, un mese fa almeno, il ritrovo bordo fiume Musone per tirare in acqua bottiglie vuote di alcolici, rimaste bloccate a riva e di difficilissimo recupero. Chi frequenta la pista per fare jogging e godersi la natura non ha potuto non notarle. "Necessitano anche lì telecamere e controlli notturni, questo è solo l’ultimo dei tanti danni – dicono gli Amici della pista ciclabile che gestiscono l’area a titolo volontario –. Aspettiamo intanto di essere convocati dall’assessorato all’Ambiente per portare le nostre richieste riguardo la manutenzione e non solo e rimaniamo rigorosamente al di sopra delle parti in occasione delle amministrative". L’indignazione da parte di tanti osimani è altissima e chiedono aiuto a chi di dovere.

L’assessore alla Polizia Federica Gatto afferma: "Nella zona della pista ciclabile del lungo fiume sono presenti quattro telecamere e il pattugliamento da parte della polizia locale è frequente. Purtroppo però periodicamente avvengono atti di tipo vandalico o predatorio. Per tale motivazione sono stati installati anche molti pannelli informativi per prevenire questi episodi. In questo periodo inoltre il questore di Ancona Capocasa ha predisposto controlli ad alto impatto che coinvolgono tutte le forze dell’ordine, finalizzati proprio alla prevenzione e repressione di fenomeni criminosi".

Anche il parco Verde energia di Astea, situato proprio nei pressi della pista, è stato recentemente oggetto di pulizia dopo che diversi avevano lasciato immondizia e residui di barbecue sul prato e pare saranno reinstallate le panchine. Atti vandalici che si susseguono e suscitano rabbia a Osimo, che nell’ultima settimana ha avuto a che fare con l’ignoto che ha preso a martellate le coperture in vetro dei reperti sotto il loggiato comunale e baby vandali che hanno tirato sassi contro le vetrate delle case a San Biagio.