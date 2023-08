Altra rissa a Porta Valle Rabbia residenti: "Basta"

Nuova rissa in strada a Porta Valle di Jesi registratasi sabato nel tardo pomeriggio: i residenti esasperati hanno presentato proprio una petizione in Comune e alle forze dell’ordine per chiedere maggiore sicurezza e decoro nel quartiere. A darsele di santa ragione sabato attorno alle 18,30 sarebbero stati in quattro: tre contro uno. Allertato dai passanti il 112 poco dopo sono arrivati ambulanza e carabinieri ma i quattro si erano già dileguati al suono delle sirene. Una cinquantina le firme raccolte in poco tempo nella zona San Giuseppe e Porta Valle per "richiedere interventi a tutela della salute dei cittadini". Si lamentano proprio risse ed ubriachi in strada, schiamazzi e disturbo della quiete pubblica. "E’ un quartiere in cui non ci sentiamo più sicuri – riferiscono i residenti – Non ci fidiamo più a far uscire i nostri figli sotto casa come si faceva una volta. Di notte le nostre strade si riempiono di uomini ubriachi che urlano e si minacciano ad alta voce e si prendono a calci e pugni".