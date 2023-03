Altra rissa fra giovani: Campo Boario è un ring

Nuova rissa tra giovani al Campo Boario di Jesi. I ragazzi, dopo essersi sfidati sono stati raggiunti dalle forze dell’ordine e si sono spostati verso via San Giuseppe. È accaduto sabato pomeriggio quando sono scoppiati degli alterchi degenerati poi in botte tra i giovani e giovanissimi coinvolti, per ragioni al vaglio delle forze dell’ordine. Le indagini sono in corso ma non si escluderebbe la presenza di minorenni anche se all’arrivo di carabinieri e polizia locale è scattato un fuggi-fuggi. Fortunatamente non ci sarebbero feriti gravi. Ma si tratta dell’ennesimo episodio di violenza tra giovani nella zona popolare della città: nei mesi scorsi era toccato sempre al Campo Boario, alla vicina zona attorno al Mc Donald’s, al parco del Vallato e alla stazione.