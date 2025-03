Altra truffa sul web: denunciato 21enne

Continuano senza sosta i servizi straordinari integrati di controllo del territorio. Martedì pomeriggio, la Polizia di Stato con le unità cinofile della Questura e due pattuglie della Polizia locale, coordinati dal dirigente vicequestore Paolo Arena su direttiva del questore Cesare Capocasa e d’intesa col prefetto Maurizio Valiante, hanno monitorato le aree più sensibili della città, come via Roma, via delle Nazioni, Centro commerciale La Fornace, piazzale San Savino, Orti della Pace, via Setificio, via Granita, Porta Valle e quartiere San Giuseppe.

Sono state identificate 99 persone e controllati 53 veicoli. Inoltre sono state effettuate ispezioni nei locali commerciali ed è emerso un netto miglioramento gestionale e una maggiore attenzione degli esercenti. Quattro bar e due circoli privati sono risultati a norma. In un esercizio, il titolare non è stato in grado di esibire l’autorizzazione all’installazione dell’impianto di videosorveglianza (con quattro telecamere montate sul soffitto e immagini riprodotte in un monitor nel laboratorio). Un illecito da mille euro.

Tra le ultime attività della Polizia, anche la denuncia di un 21enne casertano per una truffa aggravata, nata dopo la querela di un 52enne jesino che aveva acquistato (online) due sedili per un’auto a 200 euro, senza mai riceverli.