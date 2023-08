Altre polpette con i chiodi "Attenti ai cani"

Polpette con chiodi: torna l’incubo per i cani (e i gatti) di Ancona. Stavolta, la zona incriminata è quella di Capodimonte, di fronte ai resti della chiesa di San Giacomo. A lanciare l’allarme, tramite i social network, è la Lav di Ancona, la Lega anti vivisezione, che ha a sua volta ricevuto la segnalazione da una residente che stava passeggiando con Fido. Le polpette sarebbero sparse all’interno di aiuole, nei cespugli e nelle zone verdi, nascoste quindi tra l’erba del rione più vecchio della città, Capodimonte appunto. I würstel con chiodi all’interno sarebbero stati trovati ieri mattina (4 agosto). Nei mesi scorsi, altri ritrovamenti pericolosi di esche potenzialmente letali erano avvenuti nella centralissima piazza Cavour, ma anche al viale della Vittoria e neppure il quartiere delle Brecce Bianche, tra Q2 e Q3, era stato risparmiato. La Lav, tramite il suo referente, Massimiliano Stampella, fa sapere che la situazione si sta facendo grave: "Negli anni scorsi, la polizia locale aveva individuato e denunciato un anziano che compiva questi gesti alla Brecce Bianche. Io, francamente, non so se possa essere la stessa persona o se sia qualcuno che lo emula. Certo è – continuano dalla Lav – che i ritrovamenti di pezzi di carne con chiodi dentro si fanno sempre più frequenti e la situazione – dice – inizia ad essere abbastanza critica. Tra l’altro – evidenzia Stampella – questi episodi accadono sempre negli stessi periodi. Dall’altra parte, bisognerebbe però iniziare una campagna di sensibilizzazione per far sì che i proprietari dei cani raccolgano le deiezioni. Il consiglio per proteggere i nostri amici a quattro zampe? Far loro indossare una museruola nelle zone dei ritrovamenti dei würstel per qualche tempo. Va bene anche una museruola di stoffa". Indaga la polizia locale.