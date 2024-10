"Altri casi in quella scuola. Voglio incontrare il ministro"

La famiglia di Leonardo tiene accesa l’attenzione sulla scuola frequentata dal figlio e attraverso il loro avvocato, Pia Perricci, continua a raccogliere materiale che dovrà essere vagliato dai carabinieri. Perricci è pronta a chiedere un incontro anche con il ministro Valditara "per informarlo delle testimonianze che sto ricevendo da diversi genitori a proposito di casi di bullismo che si sono verificati al Panzini. Gli farò avere un dossier se non posso incontrarlo". Ieri pomeriggio, attorno alle 18, il legale si è ripresentato in caserma, a Marzocca, con un faldone di carte da consegnare intanto ai militari e riferire sugli sviluppi delle proprie indagini difensive. "Una mamma che devo vedere oggi pomeriggio (ieri, ndr) – ha detto Perricci – ha denunciato episodi di bullismo contro il figlio, avvenuti lo scorso anno, nella stessa scuola di Leo. Il figlio si era ribellato a questi episodi e per tutta risposta sarebbe stato bocciato. Devo approfondire. Una ragazza mi ha dato una lettera durante il funerale di Leo che ho letto. Ha scritto che lei è stata presente agli episodi in cui lo prendevano in giro in classe, ha assistito alle ingiurie contro di lui ma non è mai intervenuta. Ora è molto dispiaciuta per questo".

C’è anche un preside, di un’altra scuola, che si è messo in contatto con l’avvocato Perricci, per riferirle un racconto che ha raccolto da un alunno del Panzini secondo il quale "nella scuola ci sono comportamenti non belli tra gli studenti - dice Perricci - altri casi credo, tutte cose che andranno verificate". Sul fascicolo trasferito alla Procura dei Minori l’avvocato non è sorpreso perché "è stata fatta una denuncia precisa" e non è sorpreso nemmeno che non siano state ravvisate responsabilità penali nei confronti della scuola. "Dal punto di vista civilistico però le cose sono diverse – osserva Perricci – c’è la ’culpa in vigilando’, la colpa nella vigilanza. C’è stata una omissione nella comunicazione dei docenti che vedevano quello che accadeva e non lo hanno comunicato. Erano a conoscenza di questi ragazzi, dei disturbatori seriali. Cerchiamo solo i colpevoli di fatto perché capiscano il danno arrecati e perché non colpiscano altri ragazzi in seguito".

ma. ver.