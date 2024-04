Altro cantiere fermo dopo la scuola. Al cimitero il caso dei nuovi loculi

C‘è un altro cantiere fermo, dopo quello della scuola a Serra San Quirico che preoccupa i cittadini. E’ nel cimitero del capoluogo ed è fermo da tempo, almeno tre anni dicono i cittadini. Un cantiere per la costruzione di cappelline private. "Il cantiere giace lì abbandonato coi materiali a terra e nessun cartello – denuncia un cittadino -. Nessuno sa se e quando termineranno i lavori nel cimitero di Serra San Quirico. Non c’è un cartello di cantiere con le indicazioni dell’oggetto, della fine cantieri, chi è il progettista, la ditta esecutrice e soprattutto il responsabile della sicurezza. Quelle macerie che sono lì da prima di Natale, sono in sicurezza?".

Le cappelle, secondo quanto riferisce una signora che ha prenotato per l’acquisto il loculo, sono state progettate 15 anni fa. Abbiamo dato la caparra e sono iniziati i lavori di costruzione dopo diversi anni. Quest’inverno l’amministrazione comunale ha interpellato gli acquirenti confessando che c’era un qualche problema su quanto costruito, non gli erano venute bene hanno detto: muri non a piombo, tetti non a squadro e con dei buchi e tante altre criticità rilevabili anche da chi non è del mestiere. Ci hanno detto che era tutto fermo e si doveva decidere il da farsi. Ora d’un tratto – conclude amareggiata la signora - hanno ricoperto il tetto con dei coppi e messo la grondaia. Ma non c’è un cartello e niente è stato più fatto sapere ai futuri proprietari". Un altro cantiere dopo quello della scuola, fermo da anni, senza che i cittadini sappiano il perché, in un Comune di appena 2.500 anime.