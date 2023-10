Altro cartello stradale nel mirino: "Rotonda provvisoria da 15 anni"

Capodimonte, se questa è una rotonda. Ancora incuria sui segnali stradali: stavolta, siamo in piazza San Gallo. A far notare lo stato della rotatoria di uno degli storici rioni di Ancona è Michele Sacchettoni. "La cartellonistica stradale in degrado è un aspetto non indifferente della città – dice lui – La rotonda di piazza San Gallo è molto frequentata", continua e viene usata "per imboccare le tre diramazioni storiche che portano in centro e cioè via Cialdini, via Astagno e via Podesti". Il problema è che sembra una rotonda provvisoria: "E invece è lì da 15 anni, tra sacchi di sabbia rossi" e un paletto in bilico. I sacchi di sabbia sono quelli che vengono comunemente usate in occasione dei cantieri: "Il basamento in cemento – osserva il nostro attento lettore – è ormai in stato di sgretolamento avanzato. Da segnalare anche che con il forte vento spesso il cartello cade sulla carreggiata diventando pericoloso per chi transita, automobilisti e motociclisti. Avendo un nuovo belvedere appena ristrutturato in largo Casanova – riflette Sacchettoni – quella rotatoria è sintomo di poca attenzione, di degrado, di superficialità, è un brutto biglietto da visita per la città". Come il cartello di divieto di accesso imbrattato di adesivi in piazza della Repubblica, rimosso dopo il nostro articolo.

Nicolò Moricci