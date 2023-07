Altro che doppio binario "Noi medici disintegrati"

L’insoluta questione del riordino del sistema emergenza-urgenza nelle Marche. Si sta ancora aspettando la nuova convocazione del tavolo già istituito, ma in stallo da diversi mesi per questioni burocratiche della Regione. Ma la salute dei cittadini marchigiani, quanto può aspettare, soprattutto riguardo a quest’ambito? Con molto stupore apprendiamo dai giornali della presunta sperimentazione del ‘doppio binario’ attivata per la valutazione dei codici bianchi e verdi in alcuni pronto soccorso che si vorrebbe estendere al resto della regione e che, a detta dell’assessore Saltamartini dovrebbe risolvere la questione delle lunghe attese. Tutto ciò non tiene conto della carenza degli operatori sanitari, stanchi dei pesanti turni, stanchi ancora una volta di non vedere una svolta nella riorganizzazione del sistema in cui lavorano. Si parla di incentivazione a fare dei turni in più con delle risorse aggiuntive, questa può essere una soluzione temporanea, ma non risolutiva di un problema che va risolto alla radice. Lo scorso anno la crisi dei pronto soccorso veniva risolta pagando attività aggiuntive alle cooperative. Oggi si parla di risorse aggiuntive che la Regione Marche metterà a disposizione come previsto dalla legge 56 del 2023, ma con quali criteri verranno erogate e soprattutto a chi, tenendo conto del numero ridotto del personale? E che impatto reale tutto ciò? Non va dimenticato che i medici, stremati dalla fatica, in questo periodo devono poter usufruire delle loro ferie e che con questa modalità non potranno fruire neppure dei riposi dovuti e quindi saranno scoperti anche dal punto di vista assicurativo per il mancato riposo previsto dalla legge. E se non si riuscirà a coprire i turni con questa modalità si tornerà a utilizzare le cooperative? Perché è chiaro che per poter effettuare una distinzione dei codici inevitabilmente serviranno più medici e infermieri. Ricordiamo ancora una volta che il notevole flusso di pazienti nei pronto soccorso è dovuto a una carenza strutturale nel sistema organizzativo che va corretta quanto prima. Nella Marche le criticità legate ai disservizi del sistema del 118, dei pronto soccorso, delle guardie mediche, sono dovuti a una distorsione del sistema che non è più consensuale alle richieste di salute regionale. Da anni il numero degli operatori sanitari nelle realtà ospedaliere e territoriali è deficitario. Queste ultime non sono state neppure revisionate per poter ridurre la pressione agli ospedali dove i codici verdi e bianchi, lo ricordiamo, non dovrebbero neppure arrivare. La Regione si appresta ad approvare in Consiglio Regionale un Piano Socio Sanitario dove non si entra nel merito e non vengono declinate soluzioni per l’agonizzante sistema dell’emergenza-urgenza.

Alessandra Moraca, segretario Regionale Sindacato Medici Italiani Vice Presidente vicario FVM Marche