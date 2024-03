"Altro che grande Ancona. Le poche risorse alle feste"

Il post del sindaco Silvetti, pubblicato ieri sulla rete sociale, per commentare i primi dieci mesi di legislatura del centrodestra ad Ancona non è piaciuto ai consiglieri comunali del Partito Democratico, Azione, Diamoci del Noi, Ancona Futura, Altra Idea di città. In particolare alcuni punti, a partire dal tono del messaggio lanciato e dalla sostanza in esso contenuta: "Così il sindaco fa un post tutto in difesa, per mettere la mani avanti e per pompare ancora la retorica della grande Ancona _ attaccano I Dem _. Un’arringa degna di un azzeccagarbugli che nasconde una realtà di fondo: il fallimento delle promesse elettorali. Siamo ancora a quella retorica: faremo i borghi, faremo la grande Ancona e così via. È chiaro come il sole, al contrario, che la giunta Silvetti sia in grande difficoltà. La campagna elettorale è finita e la giunta va avanti grazie a quello che si è trovata prima nella dispensa". I Democratici entrano nel vivo degli argomenti: "Le risorse che la giunta investe vengono dai fondi Pnrr, quelli trovati dalla precedente amministrazione. Quelli che Silvetti dice, modesti. Peccato che la sua squadra non riesca a portare avanti neanche quei modesti interventi. I cantieri più importanti sono fermi. Il mercato delle erbe? Stato di avanzamento a marzo 1%. Palaveneto? 0%. Non lo dice l’opposizione, ma i documenti consegnati dall’assessore Tombolini in commissione. Le poche risorse che hanno i Comuni, Silvetti le ha impiegate per costruirsi la corte dei miracoli, consulenti consiglieri, tutti lì a spese dei cittadini". Molto sentito il tema delle risorse economiche: "Le poche a disposizione dei Comuni Silvetti le ha spese per tre feste. Sfioriamo 1 milione di euro tra festa del mare, notte bianca e Natale. Un record che nessuno ha mai toccato. Le poche risorse dei Comuni Silvetti le piglia nei cassetti che ha aperto: per fare la manovrina da 900.000 euro usa le riserve di Anconambiente, ovvero gli utili prodotti nei precedenti esercizi e non certo per abbassare la Tari o fare un miglior servizio igiene. Le poche risorse dei Comuni Silvetti le trova nelle tasche dei cittadini, alzando le rette dei nidi e anche le tariffe dei parcheggi, pare. Risultato? Per le strade e per le manutenzioni siamo agli spiccioli. Servirebbe un bagno di realtà e di umiltà: il metodo di governo adottato non è efficace e i primi effetti iniziano a vedersi. Prendersela con l’opposizione non risolve il problema".