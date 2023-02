"Altro che riqualificare gli Archi Crateri e marciapiedi disastro"

"Riqualificazione degli Archi? sta succedendo l’esatto contrario". A sostenerlo, con tanto di foto scattate nella zona, è il gruppo anconetano del Movimento 5 Stelle che attacca la giunta comunale sul fronte del degrado nel quartiere alle porte del centro cittadino: "Le immagini che vedete sono il risultato della tanto decantata riqualificazione del quartiere Archi _ insistono i grillini _. Si presenta così la parte iniziale di via Marconi: un lungo tratto di marciapiede completamente disastrato e dissestato dietro la fermata degli autobus che collega con il parcheggio. Le foto sono eloquenti, buche che sono crateri nell’area di attraversamento tra una arcata e l’altra. E pensare che la riqualificazione del quartiere è stato un punto di forza della campagna elettorale di questa amministrazione che ha dimostrato ancora una volta di non avere una visione completa delle esigenze della città, ma che bada solo alle apparenze. Se diamo uno sguardo al vicino corso Carlo Alberto, ci rendiamo conto del degrado in cui versa: marciapiedi sconnessi e sporchi, cassonetti con rifiuti ingombranti che invadono parte del marciapiede e insistono per diversi giorni, praticamente una discarica a cielo aperto. Per non parlare di via XXIX Settembre".