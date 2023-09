Altro clandestino con la droga agli Orti Pace

I poliziotti notano un giovane che, alla loro vista, getta qualcosa tra gli arbusti e, oltre allo stupefacente, trovano un altro clandestino. È accaduto nell’area degli Orti Pace già teatro nel recente passato di episodi simili e dove appena poche ore prima era stato trovato un altro straniero irregolare. Continua il contrasto all’immigrazione clandestina da parte della polizia. Nel pomeriggio di mercoledì, personale di polizia giudiziaria al comando del dirigente vice questore Paolo Arena ha proceduto a un servizio antidroga nelle vie più sensibili e a rischio criminalità del territorio jesino. In particolare al parco pubblico Orti Pace di via Setificio, i poliziotti hanno fermato un cittadino di nazionalità tunisina di 32 anni senza fissa dimora. Il giovane, intento a fumare, alla vista dei poliziotti ha estratto dalla tasca qualcosa lanciandola tra gli arbusti circostanti. Considerato l’atteggiamento sospetto e la diffidenza ai controlli di polizia, gli agenti hanno proceduto a perquisizione personale del giovane, recuperando anche l’involucro gettato nella vegetazione. Si trattava di uno spinello e di un involucro in plastica contenente hashish del peso di 11 grammi. L’uomo, portato in commissariato, è stato segnalato all’autorità amministrativa per uso personale di stupefacente.

Ma non è finita qui: dagli accertamenti nel sistema d’indagine, il 32enne tunisino non risultava in regola con le norme che disciplinano l’ingresso degli extracomunitari, per cui è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato. La sua posizione è ora all’attenzione dell’ufficio immigrazione della questura che valuterà l’espulsione. Incisiva l’azione di polizia portata avanti dal commissariato jesino, secondo le direttive del questore di Ancona Cesare Capocasa, nei luoghi più a rischio, specie i parchi aperti a tutti i cittadini e che non possono divenire zone franche dove prenda piede lo spaccio di droga e il malaffare. I controlli procederanno incessanti nei prossimi giorni con l’obiettivo di prevenire ogni tipo di reato. Nello stesso quartiere San Giuseppe i residenti nelle scorse settimane hanno chiesto interventi sul fronte sicurezza tra cui il taglio delle siepi proprio agli Orti Pace e al Campo Boario. Restando agli Orti Pace un cittadino segnala anche il degrado e l’inciviltà con "bottiglie di vetro e rifiuti abbandonati attorno alle panchine".