Altro furto in casa, ladri in fuga

MAIOLATI SPONTINI

Topi d’appartamento anche a Pasqua. Sabato, una signora nel fare rientro a casa dopo aver trascorso la cena fuori ha messo in fuga i malviventi che avevano anche spruzzato dello spray al peperonicino al cane. Modalità analoghe a quella dei furti messi a segno un paio di giorni prima sempre a Moie e Mergo. In azione forse la stessa banda. In questo caso la proprietaria si è subito accorta che qualcosa non andava: ha sentito strani rumori dall’interno della propria abitazione e il suo cane appariva agitato. Così la donna senza neppure entrare, impaurita è corsa ad allertare i carabinieri e i familiari. Una volta entrata ha scoperto che la finestra con tanto di inferriata, sul retro dell’abitazione, era stata scardinata. Poi i ladri sono entrati in camera da letto mettendo a soqquadro alcuni cassetti e rubando qualche gioiello e monile d’oro.