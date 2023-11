Altro incidente. Un branco di cinghiali gli attraversa la strada: si schianta con la moto

Era in moto quando una famigliola di cinghiali gli ha attraversato la strada. II motociclista ha provato a schivarli ma uno lo ha preso in pieno. L’impatto gli ha fatto perdere il controllo di una moto di grossa cilindrata, una Bmw, finita oltre la linea di carreggiata. Lui è volato diversi metri più avanti. L’incidente è avvenuto ieri mattina, attorno alle 8.30, lungo la provinciale del Conero. Il motociclista stava viaggiando in direzione Ancona. È un anconetano di 57 anni, G.B., che ha riportato diverse lesioni e ha avuto bisogno delle cure sanitarie. Sul posto è stato chiamato il 118 che ha mandato l’automedica e una ambulanza della Croce Gialla per soccorrere il 57enne, molto dolorante. L’uomo è stato stabilizzato e poi caricato a bordo del mezzo sanitario. Con un codice di media gravità è stato portato in sirena al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Non era in pericolo di vita ma doveva fare diversi esami per scongiurare eventuali fratture e traumi. Aveva lacerazioni un po’ su tutto il corpo. L’incontro ravvicinato è stato con almeno una decina di esemplari, che si muovevano in gruppo, sbucati lateralmente, all’improvviso, nel rettilineo poco prima della rotatoria che permette di scendere alla baia di Portonovo. I primi cinghiali, stando al racconto fornito dal malcapitato agli stessi soccorritori, è riuscito a schivarli ma l’ultimo se lo è trovato proprio davanti. "Non sono riuscito ad evitarlo" ha detto. Il cinghiale dopo l’urto è morto, steso sul ciglio della strada. Il branco era di colore grigio scuro, quasi a confondersi con il colore dell’asfalto. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale che si è accertata che il cinghiale fosse morto. Gli agenti hanno avvisato il servizio veterinario dell’Ast, incaricato della rimozione. In attesa che arrivasse il personale preposto, l’animale (di taglia media) è stato spostato a ridosso del campo, oltre la carreggiata. La moto, dopo i dovuti rilievi, è stata rimossa. Ha subito diversi danni.

Non è il primo incidente che accade lungo la provinciale del Conero, ai danni di motociclisti. A fine estate era toccato anche ad una istruttrice di nuoto che all’alba andava in scooter verso Portonovo, per una nuotata. Ci aveva rimesso lo scooter nuovo e anche lei diverse contusioni. Per fortuna andava piano e l’impatto era stato laterale. Il suo era un cinghiale adulto di taglia molto grande.