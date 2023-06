Altro riconoscimento per il ristorante Uliassi

Il ristorante Uliassi allunga la lista dei riconoscimenti, è stato inserito al 12° posto della classifica di Oad relativa agli ‘Europe Top Restaurants’. Lo chef ha postato sul suo profilo Instagram la classifica commentando così questo grande risultato: "Un enorme ringraziamento a oad top 100 per averi inserito in classifica anche quest’anno – si legge nel profilo dello chef pluristellato – e sempre e comunque un grazie al nostro super team". Unico ristorante italiano prima di Uliassi è il ‘Lido ‘84’ di Gardone Riviera, per trovare un altro ristorante italiano bisogna scendere al 17 posto dove si è classificata l’Osteria Francescana di Modena.